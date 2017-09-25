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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о новой серии отставок глав регионов. При этом, он сообщил, что у президента Владимира Путина на сегодня запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, "в том числе будет фигурировать на повестке дня и региональная тематика".
"Мне нечего добавить к уже сказанному", - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию газеты "Коммерсантъ", которая со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе может начаться новая серия отставок глав регионов. При этом, по данным издания, в списке кандидатов на смену порядка 10 глав субъектов РФ.
Среди регионов, которые могут попасть под кадровые перемены, "Коммерсантъ" называет Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также один-два субъекта на Северном Кавказе. Последняя волна отставок прошла в начале этого года, когда в течение нескольких дней были назначены врио в Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии, напоминает издание.