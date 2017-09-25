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Песков: Кремль пока не комментирует доклад ООН о нарушениях прав человека в Крыму

Политика
25 сентября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС
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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором говорится о якобы допущенных в Крыму нарушениях прав человека.

"Я пока не располагаю информацией [об этом докладе], ничего не могу об этом сказать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ.

УВКПЧ в опубликованном в понедельник в Женеве докладе рекомендовало России применять на территории Республики Крым законы Украины. В 48-страничном документе ведомство называет полуостров "оккупированной территорией" и перечисляет множественные якобы зафиксированные там нарушения прав человека. При этом отмечается, что ни в Республике Крым, ни в Севастополе представители УВКПЧ не присутствуют, а собирали они свои сведения посредством дистанционного мониторинга с "основной" территории Украины и через опросы.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
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