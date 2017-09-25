Путин проведет 25 сентября международные телефонные разговоры

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 25 сентября ряд международных телефонных разговоров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президента сегодня напряженный рабочий день в плане международных разговоров. Совсем недавно завершился телефонный разговор Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым", - рассказал пресс-секретарь.
По его словам, Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в успешное проведение очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, главы государств обсудили и двусторонние вопросы.
"Телефонные международные разговоры [президента] продолжатся в течение дня", - добавил Песков.
20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Глобальном деловом форуме в Нью-Йорке заявил, что в 25 сентября рассчитывает поговорить с президентом РФ по телефону, а 28 сентября намерен с ним встретиться.