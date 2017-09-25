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Песков: Путин даст оценку выборам в ФРГ, когда будут формализованы все данные

Политика
25 сентября, 13:31 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Германия является важным партнером РФ, поэтому "все, что там происходит, представляет для нас большой, особенный интерес"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль анализирует результаты выборов в ФРГ, президент России Владимир Путин даст свою оценку, когда будут формализованы все данные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы внимательно наблюдаем за информацией, которая поступает из Германии, результаты анализируются. Конечно, когда будет формализована вся информация, президент даст соответствующую оценку ", - сказал Песков, комментируя предварительные результаты выборов в Бундестаг в Германии, согласно которым победил Консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, получив треть голосов избирателей.

В целом, констатировал Песков, опираясь на первые итоги голосования, Консервативный блок Ангелы Меркель "победил на выборах, там еще предстоит формирование правительства".

"Мы будем очень внимательно отслеживать. Германия является важным партнером России в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Поэтому, все, что там происходит, представляет для нас большой, особенный интерес", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

 

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Персоны
Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Германия
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