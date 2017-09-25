Путин уволил губернатора Самарской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области".