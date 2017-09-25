Путин уволил губернатора Самарской области

Источник: экс-глава "Русгидро" Дод отпущен из-под домашнего арестаПроисшествия 25 сентября, 14:00
Кокорин сообщил, что рад возвращению в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 13:57
Путин уволил губернатора Самарской областиПолитика 25 сентября, 13:53
Российские конькобежцы и шорт-трекисты будут готовиться к ОИ-2018 в Сеуле и ОбихироСпорт 25 сентября, 13:51
Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими даннымиНаука 25 сентября, 13:40
"Спартак" попросил болельщиков отказаться от пиротехники на матче с "Ливерпулем"Спорт 25 сентября, 13:38
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политикуКультура 25 сентября, 13:30
ПГК за 8 месяев 2017 г. увеличила перевозки цемента на Северо-Западе на 15%Транспорт 25 сентября, 13:27
Гидротехническое сооружение у водоема на Урале, где погибла рыба, отремонтируют в 2018 г.Новости Урала 25 сентября, 13:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области".