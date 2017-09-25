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Путин уволил губернатора Самарской области

Политика
25 сентября, 13:53 дата обновления: 25 сентября, 13:55 UTC+3

Президент РФ назначил врио главы региона Дмитрия Азарова

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Николай Меркушкин

Николай Меркушкин

© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Азарова Дмитрия Игоревича временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области".

 

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Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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