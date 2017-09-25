Путин и Роухани отметили важность полной реализации плана действий по Ирану

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"В ходе обмена мнениями по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий как важного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.