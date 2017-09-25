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Полпред: новому правительству Карелии нужно добиться качественных улучшений в регионе

Политика
25 сентября, 14:37 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, сентября. /ТАСС

Николай Цуканов отметил проблемы региона, связанные с исполнением указов президента, переселением из аварийного жилья и сферой здравоохранения

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© Пресс-служба правительства Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Новое правительство Карелии, наполовину обновившееся после выборов главы региона, должно добиться качественного улучшения жизни в республике, заявил в понедельник полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов, выступая на первом заседании правительства региона, которое состоялось сразу после вступления в должность избранного главы Карелии Артура Парфенчикова.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы региона. На прошедших 10 сентября выборах, которые стали первыми за 15 лет прямыми выборами главы региона, Парфенчиков одержал победу, набрав 61,34% голосов избирателей. В понедельник состоялось официальное вступление Парфенчикова в должность.

"Проблемных вопросов достаточно много: это указы президента, по их исполнению Карелия выглядит не так ярко на фоне других регионов СЗФО, второе направление - переселение из аварийного жилья, нужно выяснить, почему не до конца решены вопросы по этой программе и нет гарантии, что они будут решены <...> Очень актуальны вопросы в здравоохранении, без радикальных изменений в этой сфере будет невозможно изменить отношение населения к органам власти. Вам нужно работать над качественным улучшением жизни в республике, полпредство будет в этом всецело помогать", - сказал полпред.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики, состав кабинета министров обновился наполовину. "Подавляющее большинство новых назначенцев - это местные кадры, но есть и приглашенные из-за пределов республики. К примеру, на должность вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, назначен руководитель департамента Минсельхоза России Владимир Лабинов, крупный специалист в своем направлении", - отметили в пресс-службе.

Сменились также министры сельского хозяйства, экономического развития и промышленности, национальных вопросов и региональной политики, строительства, ЖКХ и энергетики, сообщили в пресс-службе.

На первом заседании нового правительства региона Парфенчиков, объявив его персональный состав, отметил, что ряд руководителей еще не назначены. В частности, пока не произведены назначения в здравоохранении, дорожном хозяйстве, управлении ЗАГС, они будут сделаны по итогам открытых конкурсов, проводимых Агентством стратегических инициатив.

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