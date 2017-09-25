Эксперт: методы управления Меркушкина стали несовременными

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что причиной ухода Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области стала совокупность факторов, один их которых - "несовременные методы управления".

"Николай Меркушкин много лет руководил Мордовией, а с 2012 года - Самарской областью, он представитель самого первого поколения губернаторов. Подходы и методы того поколения устарели, стали несовременными. Время изменилось", - такое мнение высказал ТАСС Костин.

Он напомнил, что уход Меркушкина с поста главы Самарской области давно обсуждался в прессе. "СМИ много писали о его возможной отставке, назывались разные причины, в том числе конфликты с крупными финансово-промышленными группами, работающими в регионе. Я думаю, тут сыграла роль совокупность различных факторов, а не одна какая-то причина", - полагает глава ФоРГО.

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Азаров в 2010-2014 годах был мэром Самары. С 2014 года стал членом Совета Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, избран Конституционным собранием республики. Позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки.

В 1995-2001 годах был сенатором, возглавлял комиссию СФ по регламенту и парламентским процедурам, был заместителем председателя комитета по вопросам экономической политики. 10 мая 2012 года назначен врио губернатора Самарской области, а в 2014 году избран главой региона.