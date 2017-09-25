Эксперт: методы управления Меркушкина стали несовременными

Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 17:05
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что причиной ухода Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области стала совокупность факторов, один их которых - "несовременные методы управления".
"Николай Меркушкин много лет руководил Мордовией, а с 2012 года - Самарской областью, он представитель самого первого поколения губернаторов. Подходы и методы того поколения устарели, стали несовременными. Время изменилось", - такое мнение высказал ТАСС Костин.
Он напомнил, что уход Меркушкина с поста главы Самарской области давно обсуждался в прессе. "СМИ много писали о его возможной отставке, назывались разные причины, в том числе конфликты с крупными финансово-промышленными группами, работающими в регионе. Я думаю, тут сыграла роль совокупность различных факторов, а не одна какая-то причина", - полагает глава ФоРГО.
Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.
Азаров в 2010-2014 годах был мэром Самары. С 2014 года стал членом Совета Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, избран Конституционным собранием республики. Позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки.
В 1995-2001 годах был сенатором, возглавлял комиссию СФ по регламенту и парламентским процедурам, был заместителем председателя комитета по вопросам экономической политики. 10 мая 2012 года назначен врио губернатора Самарской области, а в 2014 году избран главой региона.