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Эксперт: отставка Меркушкина говорит о тренде на омоложение губернаторского состава

Политика
25 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Политолог Сергей Дьячков считает, что "омоложение кадрового состава региональных лидеров и смена руководства служат доказательством перемен в стране"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области говорит о существовании тренда на омоложение губернаторского корпуса. Такое мнение высказал ТАСС политолог Сергей Дьячков.

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Николай Меркушкин

Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

"Досрочная отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина - это доказательство существования тренда на омоложение губернаторского состава. <...> Омоложение кадрового состава региональных лидеров и смена руководства служат доказательством перемен в стране", - полагает эксперт.

По мнению Дьячкова, регион под управлением Меркушкина демонстрировал в этом году определенные успехи: так, область получила самый высокий урожай в Приволжском федеральном округе, бюджет Самарской области на 2017 год принят с профицитом.

Азаров в 2010-2014 годах был мэром Самары. С 2014 года стал членом Совета Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Меркушкин возглавлял Самарскую область с мая 2012 года. В июне 2014 года он попросил Владимира Путина о досрочной отставке в связи с намерением принять участие в выборах губернатора. По результатам выборов в сентябре 2014 года Меркушкин набрал 91,35% голосов.

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Персоны
Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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