Делегация депутатов Госдумы во главе с Яровой посетит Италию в начале октября

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация парламентариев из России во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой посетит в начале октября столицу Италии в рамках заседания возобновляющей работу Большой российско-итальянской парламентской комиссии. Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас возобновляет работу в ближайшее время Большая российско-итальянская парламентская комиссия. В начале октября состоится поездка в Италию делегации из России, ее возглавляет Ирина Яровая", - сказал он.

Спикер также добавил, что в делегацию, скорее всего, войдут семь депутатов Госдумы.