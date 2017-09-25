Делегация депутатов Госдумы во главе с Яровой посетит Италию в начале октября

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация парламентариев из России во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой посетит в начале октября столицу Италии в рамках заседания возобновляющей работу Большой российско-итальянской парламентской комиссии. Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас возобновляет работу в ближайшее время Большая российско-итальянская парламентская комиссия. В начале октября состоится поездка в Италию делегации из России, ее возглавляет Ирина Яровая", - сказал он.
Спикер также добавил, что в делегацию, скорее всего, войдут семь депутатов Госдумы.