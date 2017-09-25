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Делегация депутатов Госдумы во главе с Яровой посетит Италию в начале октября

Политика
25 сентября, 15:59 UTC+3 АНОСИНО область/ 25, сентября. /ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты примут участие в заседании Большой российско-итальянской парламентской комиссии

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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация парламентариев из России во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой посетит в начале октября столицу Италии в рамках заседания возобновляющей работу Большой российско-итальянской парламентской комиссии. Об этом сообщил в понедельник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас возобновляет работу в ближайшее время Большая российско-итальянская парламентская комиссия. В начале октября состоится поездка в Италию делегации из России, ее возглавляет Ирина Яровая", - сказал он.

Спикер также добавил, что в делегацию, скорее всего, войдут семь депутатов Госдумы.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Володин, Вячеслав Викторович
Страны
Италия Россия
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