Справороссы будут настаивать на введении смертной казни для террористов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" будет последовательно отстаивать свое предложение о введении смертной казни для террористов и их сообщников. Об этом заявил в понедельник журналистам член фракции справороссов в Госдуме, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
"В Сирии наша страна защищает не только российскую, но и международную безопасность. Победить терроризм непросто, у того же ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ) на вооружении мощная современная техника и постоянная финансовая подпитка", - сказал он.
"Но две составляющие для большинства людей очевидны. Первое: никакого снисхождения, никакой пощады тем, кто организовывает террористические действия, не должно быть. И мы, справороссы, готовы последовательно отстаивать наше предложение о введении смертной казни для террористов и их сообщников", - подчеркнул Газзаев. "И второе: терроризм не знает границ, а это означает, что победить это зло можно только сообща, в этой борьбе не должно быть границ и разногласий", - добавил депутат.
В марте прошлого года депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму проект закона о введении смертной казни для террористов и их пособников. Они предлагают поправки в статью 205 УК РФ ("Террористический акт"; максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы) в части установления в качестве исключительной меры наказания "смертной казни за совершение, организацию и пособничество в организации террористических актов".