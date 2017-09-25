Меркушкин считает, что опыт работы в Мордовии поможет ему на новой должности

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
Сборная России сыграет со словаками в первом матче хоккейного турнира ОИ-2018Спорт 25 сентября, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Многолетняя работа на посту главы Мордовии станет хорошим опытом для новой должности - спецпредставителя главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, сказал экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин в понедельник журналистам в Самаре.
"Мой перевод на новый участок работы - это серьезная и очень активная работа, важная тема. Страны финно-угорского мира, к сожалению, сейчас не все на нашей, российской, стороне. Во время моей работы в Мордовии мы проводили много мероприятий по этой теме (финно-угорских народов - прим. ТАСС), в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента", - сказал Меркушкин.
Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив его специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки.