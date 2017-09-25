Меркушкин считает, что опыт работы в Мордовии поможет ему на новой должности

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Многолетняя работа на посту главы Мордовии станет хорошим опытом для новой должности - спецпредставителя главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, сказал экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин в понедельник журналистам в Самаре.

"Мой перевод на новый участок работы - это серьезная и очень активная работа, важная тема. Страны финно-угорского мира, к сожалению, сейчас не все на нашей, российской, стороне. Во время моей работы в Мордовии мы проводили много мероприятий по этой теме (финно-угорских народов - прим. ТАСС), в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента", - сказал Меркушкин.

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив его специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки.