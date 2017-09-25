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Меркушкин считает, что опыт работы в Мордовии поможет ему на новой должности

Политика
25 сентября, 16:17 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, сентября. /ТАСС

Экс-губернатор Самарской области отметил, что за время работы в республике "в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента"

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САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Многолетняя работа на посту главы Мордовии станет хорошим опытом для новой должности - спецпредставителя главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, сказал экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин в понедельник журналистам в Самаре.

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Николай Меркушкин

Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина

"Мой перевод на новый участок работы - это серьезная и очень активная работа, важная тема. Страны финно-угорского мира, к сожалению, сейчас не все на нашей, российской, стороне. Во время моей работы в Мордовии мы проводили много мероприятий по этой теме (финно-угорских народов - прим. ТАСС), в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента", - сказал Меркушкин.

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив его специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки.

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