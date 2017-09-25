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Эксперт: назначение Азарова врио главы Самарской области снимет ряд имиджевых проблем

Политика
25 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По мнению президента фонда "Петербургская политика", "приход более молодого управленца" придаст "новый позитивный импульс" экономике региона

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Назначение Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области снимает часть имиджевых проблем региона. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Азаров с 2010 года был мэром Самары, с 2014 года - членом Совета Федерации.

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Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

"Я думаю, что назначение Азарова снимает часть имиджевых проблем. Приходит более молодой управленец, не чуждый региону и не имеющий особенного антирейтинга в Самаре. При этом достаточно погруженный в местные проблемы", - сказал Виноградов.

По мнению эксперта, в последние годы в регионе наблюдался некоторый застой, связанный с нестабильной ситуацией на местных крупных предприятиях. "Самарская область - это регион со сложной структурой экономики, не на всех предприятиях ситуация стабильная, в том числе сообщается о грядущих сокращениях на "Автовазе", в авиапромышленности. Но здесь речь, скорее, об общем придании нового позитивного импульса, потому что экономическая база в регионе есть", - отметил Виноградов.

В июле полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что численность персонала "Автоваза" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2,2 тыс. человек в 2018 году. Сотрудникам завода будут предлагаться высокооплачиваемые рабочие места в рамках индустриального парка "Автоваза". В настоящее время в состав парка переведено около 800 работников, в дальнейших планах компании - перевод в ближайшие два года нескольких тысяч человек.

Также в июне на трехдневный режим работы из-за недостатка заказов перешел Самарский авиазавод "Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий (входит в корпорацию "Русские машины"). Предприятие с начала года ожидает контракты гособоронзаказа, и в случае их поступления готово вернуться в режим полной рабочей недели. Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. Кроме того, завод в июле подал иск о признании банкротом совместного российско- украинского предприятия "Международный авиационный проект-140", в рамках которого с 2003 года был налажен выпуск в Самаре самолетов Ан-140, однако в 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу из-за ситуации на Украине.

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Азаров, Дмитрий Игоревич Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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