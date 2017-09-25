Сдать стадион и помочь "АвтоВАЗу": чем предстоит заняться врио главы Самарской области

Успеть выполнить план по подготовке Самары к ЧМ-2018, сдать вовремя стадион, навести финансовый порядок на предприятиях автомобиле- и авиастроения, вернуть льготы пенсионерам и много других задач предстоит решить вновь назначенному временно исполняющему обязанности (врио) главы Самарской области Дмитрию Азарову. Об этом после его назначения в понедельник рассказали ТАСС эксперты, связанные с регионом.

Достроить стадион

Отставка Меркушкина не повлияет на подготовку Самары к ЧМ-2018, отмечают эксперты. Для Самары вопрос строительства стадиона, как и в целом подготовки к мундиалю, волнующий, так как сроки строительства объекта отставали от графика.

"Думаю, что вектор подготовки к чемпионату мира будет продолжен", — сказал ТАСС министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС депутат Самарской губернской думы от партии КПРФ Алексей Лескин, "новому врио придется решать сразу очень много проблем" — "это и достроить стадион, подготовить всю инфраструктуру". "Работы полно, чтобы красиво выступить Самарской области на чемпионате, уложиться по срокам", — сказал Лескин.

Как рассказал сам Меркушкин в понедельник на пресс-конференции, все основные работы по строительству стадиона к ЧМ в Самаре завершатся до конца 2017 года.

"По подготовке к чемпионату мира по футболу критических вещей на сегодня нет и не будет. Успеем, не успеем — вопрос так не стоит. Все основные работы будут выполнены до конца года, в том числе работы по благоустройству — наша часть работ", — сказал Меркушкин.

Решить финансовые проблемы промпредприятий

Эксперты считают важным и решение финансовых вопросов на крупных промышленных предприятиях в Самарской области. По мнению президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, в последние годы в регионе наблюдался некоторый застой, связанный с нестабильной ситуацией на местных крупных предприятиях.

"Самарская область — это регион со сложной структурой экономики. Не на всех предприятиях ситуация стабильная, в том числе сообщается о грядущих сокращениях на " АвтоВАЗе", в авиапромышленности. Но здесь речь, скорее, об общем придании нового позитивного импульса, потому что экономическая база в регионе есть", — отметил Виноградов.

В июле полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что численность персонала " АвтоВАЗа" может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2,2 тыс. человек в 2018 году. Сотрудникам завода будут предлагаться высокооплачиваемые рабочие места в рамках индустриального парка "АвтоВАЗа". Сейчас в состав парка переведено около 800 работников, в дальнейших планах компании — перевод в ближайшие два года нескольких тысяч человек.

Также в июне на трехдневный режим работы из-за недостатка заказов перешел самарский авиазавод "Авиакор" — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий (входит в корпорацию "Русские машины"). Предприятие с начала года ожидает контракты гособоронзаказа и в случае их поступления готово вернуться в режим полной рабочей недели. Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154. Кроме того, завод в июле подал иск о признании банкротом совместного российско-украинского предприятия "Международный авиационный проект-140", в рамках которого с 2003 года был налажен выпуск в Самаре самолетов Ан-140. В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу из-за ситуации на Украине.

О необходимости вмешаться в вопросы таких крупных предприятий говорит и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. "Предстоит много, но я бы сделал акценты на том, что надо заняться ему [врио губернатора Самарской области] наконец-то машиностроением области. <…> То же самое касается и авиации, авиационного комплекса. <…> Cможет он это сделать? Думаю, что потенциал есть", — рассказал Калашников.

Перезапустить строительство и вернуть льготы

Перед врио главы стоит еще несколько срочных задач — решить вопросы по птицефабрике в области и клинике сердца в Самаре, строительство которых приостановлено, считает депутат Самарской губернской думы от партии КПРФ Алексея Лескин.

"Именно лакмусовой бумажкой будет решение врио губернатора о возврате целиком или пакетными кусочками льгот, которые были потеряны, мягко скажем, в первом квартале этого года. Это будет очень важный показатель, все люди старшего поколения будут внимательно за этим смотреть, мне так кажется", — отметил Лескин.

В феврале и марте 2017 года в Самарской области прошла волна акций протеста, на которых звучали призывы к отставке губернатора. Митинги были вызваны отменой ежемесячных денежных выплат ряду категорий пенсионеров. Кроме того, были введены ограничения на количество поездок в общественном транспорте по социальной карте: если раньше оно было неограниченным, то теперь пенсионеры могут совершить по карте не больше 50 поездок в месяц.

В январе в Самарской области были приняты поправки в местное законодательство, согласно которым часть пенсионеров, получавших дополнительные региональные выплаты в размере от 600 до 1100 рублей, теперь лишена права на такие выплаты. Поправки затронули работающих тружеников тыла, ветеранов труда, лиц, пострадавших от репрессий, и ряд других категорий пенсионеров. Выплаты отменены также тем, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей.

Руководитель департамента информационной политики правительства Самарской области Илья Чернышев пояснял, что урезание региональных выплат некоторым категориям пенсионеров обусловлено необходимостью увеличить адресную поддержку малоимущих граждан и сэкономленные средства направлены остронуждающимся, в том числе многодетным, опекунским и приемным семьям, сиротам.

В конце "Прямой линии" 15 июня 2017 года Владимир Путин сам отобрал один из поступивших вопросов. В нем было указано, что Николай Меркушкин лишает льготников пособий.

"Я не понимаю, о чем речь. Как это губернатор — любой, не только Николай Меркушкин, но и другие — может прекратить выплаты федеральным льготникам?" — ответил глава государства и пообещал, что обязательно проверит эти сведения. "Это мне непонятно, я обязательно проверю. Я хочу, чтобы вы знали, что я обратил внимание", — сказал президент.

Смена первого поколения губернаторов

Уже экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин на сегодняшней пресс-конференции заявил, комментируя свою отставку, что в стране появился тренд, направленный на "омоложение губернаторских кадров". "Меня перевели на другую работу, и эту работу президент, администрация президента считают очень важной. Текущий тренд — на омоложение. Надо, чтобы этот тренд поняла элита в стране — что не нужно любой ценой удержаться (на должности — прим. ТАСС)", — сказал Меркушкин.

"Досрочная отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина — это доказательство существования тренда на омоложение губернаторского состава, — говорит и политолог Сергей Дьячков. — Омоложение кадрового состава региональных лидеров и смена руководства служат доказательством перемен в стране".

​По мнению Дьячкова, регион под управлением Меркушкина демонстрировал в этом году определенные успехи: так, область получила самый высокий урожай в Приволжском федеральном округе, бюджет Самарской области на 2017 год принят с профицитом.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что причиной ухода Николая Меркушкина с должности губернатора Самарской области стала совокупность факторов, один из которых — "несовременные методы управления".

"Николай Меркушкин много лет руководил Мордовией, а с 2012 года — Самарской областью, он представитель самого первого поколения губернаторов. Подходы и методы того поколения устарели, стали несовременными. Время изменилось" — такое мнение высказал ТАСС Костин.

"Азаров — профессиональный человек"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обладает большим потенциалом, чтобы стать успешным руководителем субъекта, если на выборах в следующем году жители региона поддержат его кандидатуру. Такое мнение в понедельник выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, что в оставшееся до выборов время он успеет сделать много хорошего и заручится поддержкой жителей Самарской области", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Азаров прошел хорошую школу мэра Самары, а также "федеральную школу" в должности главы комитета Совета Федерации по региональной политике, федеративному устройству и местному самоуправлению. Матвиенко также отметила, что он участвовал в разработке госпрограмм, "был очень эффективным председателем комитета".

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение Азарова, отметил, что Азаров является профессиональным человеком, обладающим большим опытом работы, в том числе на федеральном уровне. "Я за Самару радуюсь. Потому что Азаров — профессиональный человек", — сказал он. "Он [Азаров] возглавлял комитет Совета Федерации, у него есть опыт федеральной работы", — напомнил спикер. "Знаю его только с положительной стороны", — добавил Володин.

Об отставке

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Азаров в 2010—2014 годах был мэром Самары. С 2014 года стал членом Совета Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Меркушкин в сентябре 1995 года стал главой Республики Мордовия, избран Конституционным собранием республики. Позже (в 1998 и 2003 годах) он вновь избирался в ходе всенародных выборов, в 2005 и 2010 годах Госсобрание Мордовии наделяло Меркушкина полномочиями главы республики на новые сроки. В 1995–2001 годах был сенатором, возглавлял комиссию СФ по регламенту и парламентским процедурам, был заместителем председателя комитета по вопросам экономической политики. 10 мая 2012 года назначен врио губернатора Самарской области, а в 2014 году избран главой региона.

Региональная редакция ТАСС