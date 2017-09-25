Володин характеризует Азарова как профессионального человека с опытом федеральной работы

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Член Совета Федерации Дмитрий Азаров, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, является профессиональным человеком, обладающим большим опытом работы, в том числе на федеральном уровне. Такое мнение высказал в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя назначение Азарова.

"Я за Самару радуюсь. Потому что Азаров - профессиональный человек", - сказал он. "Он [Азаров] возглавлял комитет Совета Федерации, у него есть опыт федеральной работы", - напомнил спикер. "Знаю его только с положительной стороны", - добавил Володин.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Азаров в 2010-2014 годы был мэром Самары. С 2014 года стал членом Совета Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Меркушкин возглавлял Самарскую область с мая 2012 года, до этого многие годы руководил Мордовией. В июне 2014 года он попросил президента о досрочной отставке в связи с намерением принять участие в выборах губернатора. По результатам выборов в сентябре 2014 года Меркушкин набрал 91,35% голосов.