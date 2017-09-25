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Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США

Политика
25 сентября, 16:45 UTC+3

По словам замглавы МИД РФ, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в ряде случаев геополитические цели важнее декларируемой борьбы с терроризмом

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии, погибшего в результате минометного обстрела со стороны террористов, стала результатом двуличной политики США, проводимой в этой стране. Об этом в понедельник журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Трагедия, свидетелями которой мы оказались, гибель российского командира - это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики [в борьбе с терроризмом]", - сказал дипломат.

По словам Рябкова, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в ряде случаев геополитические цели важнее декларируемой борьбы с терроризмом. 

"Факт, к сожалению, налицо и он очень тревожный, - сказал дипломат. - Мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, что заинтересована в ликвидации запрещенной в РФ группировки ИГ (террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, а именно, что некоторые политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее".

При этом министр отметил, что военные РФ и США продолжают интенсивные контакты по ситуации в районе Дейр-эз-Зора. 

"Контакты по военной линии весьма интенсивны и на разных уровнях", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживается ли связь между Москвой и Вашингтоном по ситуации под Дейр-эз-Зором.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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