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Заседание группы ШОС - Афганистан пройдет 11 октября

Политика
25 сентября, 16:49 UTC+3

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что контактная группа соберется в Москве

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МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Заседание контактной группы ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) - Афганистан намечено на 11 октября в Москве. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю мусульманского Нового года.

"В рамках координации региональных усилий по Афганистану возобновляется работа контактной группы ШОС - Афганистан, - сказал министр. - Первое ее заседание намечено на 11 октября в Москве".

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