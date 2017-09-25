Заседание группы ШОС - Афганистан пройдет 11 октября

МОСКВА, 25 сентября./ТАСС/. Заседание контактной группы ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) - Афганистан намечено на 11 октября в Москве. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю мусульманского Нового года.

"В рамках координации региональных усилий по Афганистану возобновляется работа контактной группы ШОС - Афганистан, - сказал министр. - Первое ее заседание намечено на 11 октября в Москве".