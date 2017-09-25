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РФ призывает к урегулированию в Мьянме исключительно политическими методами

Политика
25 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, сторонам конфликта нужно проявлять сдержанность и объективно оценивать происходящие события

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуацию в Мьянме необходимо решать исключительно политическими методами, Россия призывает стороны к сдержанности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю мусульманского Нового года.

"Серьезную озабоченность вызывают сообщения о жертвах среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов в результате столкновений в Ракхайнской национальной области Мьянмы, массовом исходе беженцев, возникшей угрозе гуманитарного кризиса", - сказал он.

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"Мы неизменно придерживаемся позиции о том, что существующие в этом регионе проблемы, имеющие многогранный и сложный характер, необходимо решать исключительно политическим средствами, путем диалога между представителями всех национальностей и конфессий, - подчеркнул Лавров. - Призываем стороны к сдержанности, к объективной оценке происходящих событий".

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по последним данным ООН, уже приняли 421 тыс. беженцев из этого региона.

Лауреат Нобелевской премии мира, государственный советник республики и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи ранее сообщила о массовой дезинформации относительно событий в республике. По ее словам, мировые СМИ растиражировали "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы - прим. ТАСС)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

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