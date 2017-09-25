РФ поддерживает усилия Кувейта по урегулированию кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует посреднические усилия Кувейта по восстановлению единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме в МИД по случаю мусульманского Нового года.

"Россия последовательно, как вы знаете, продвигает инициативу укрепления доверия и безопасности в регионе Персидского залива, которая в последнее время стала еще актуальнее, - сказал он. - В интересах стабильности в регионе мы поддерживаем усилия Кувейта по восстановлению единства Совета сотрудничества арабских государств [Персидского] залива".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

С самого начала этого кризиса Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.