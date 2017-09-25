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Депутат советует врио главы Самарской области уделить внимание проблемам машиностроения

Политика
25 сентября, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Азарову следует обратить внимание на промышленные предприятия региона и их финансовое состояние

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, избранный в нижнюю палату от региональной группы, в которую входила Самарская область, призвал временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в первую очередь заняться решением проблем машиностроения в регионе.

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Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Отдельным указом президент назначил Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

"Предстоит много, но я бы сделал акценты на том, что надо заняться ему [врио губернатора Самарской области - прим. ТАСС], наконец-то, машиностроением области. Я потратил очень много времени, борясь с бывшим директором генеральным "АвтоВАЗа" - Бу Андерссоном. <…> То же самое касается и авиации, авиационного комплекса. <…> Сможет он [врио губернатора Самарской области] это сделать? Думаю, что потенциал есть", - сказал в понедельник корреспонденту ТАСС Калашников.

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Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

В 2015 году на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд рублей. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд рублей и сообщила в отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов.

На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗа" у предприятия сменился его глава: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

По словам Калашникова, Азарову также следует уделить внимание промышленным предприятиям региона и их финансовому состоянию. Так, Самарский авиазавод "Авиакор" [входит в корпорацию "Русские машины"] летом 2017 года перешел на трехдневную рабочую неделю в связи с недостаточным объемом заказов. Завод с начала года ожидает анонсированные ранее контракты в рамках гособоронзаказа и в случае их поступления готов оперативно вернуться в режим полной рабочей недели.

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Персоны
Азаров, Дмитрий Игоревич Путин, Владимир Владимирович Миклушевский, Владимир Владимирович
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