Комиссия Совфеда попросит МИД и Минюст РФ оценить решение КМСЕ по делу Навального

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ попросит МИД и Минюст РФ дать развернутую оценку решению Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по делу "Навальный и Офицеров против России". Об этом сообщил в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

"Наша комиссия дала поручение группе под руководством [сенатора] Олега Викторовича Морозова запросить соответствующие ведомства, в том числе МИД и Минюст, с целью предоставления подробных справок, чтобы мы могли должным образом реагировать на все эти события [решение КМСЕ]. Я думаю, что к началу декабря мы получим все необходимые заключения от наших уполномоченных ведомств", - сказал Климов.

Он также сообщил, что сенаторы направят запрос в Академию наук, чтобы получить мнение ученых-правоведов.

"В настоящее время деятельность внутри Совета Европы и вокруг него приобретает характер неприкрытого давления на РФ, вмешательства в ее суверенные дела, попытки вмешательства в наш избирательный процесс, имея в виду и предстоящие президентские выборы", - отметил сенатор.

В свою очередь член комиссии Олег Морозов на заседании в понедельник указал, что российская сторона действовала в полном соответствии со своими обязательствами. "Но дальше мы получили ситуацию, когда последовало новое решение Комитета министров Совета Европы. Само решение, которое есть, с моей точки зрения, имеет очевидные признаки политического давления", - сказал сенатор.

Участники заседания не исключили, что на основе материалов, полученных из МИД и Минюста РФ, комиссия даст свою оценку действиям КМСЕ.

Решение Комитета министров Совета Европы

Как сообщалось ранее, в КМСЕ запросили у России дополнительную информацию по делу "Навальный и Офицеров против РФ", постановив вернуться к обсуждению вопроса в декабре. Как отмечается в отчете, члены комитета напомнили, что ЕСПЧ ранее счел первоначальные решения российского правосудия по делу "Кировлеса" в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова "очевидно несоразмерными". При этом в Комитете "выразили серьезную обеспокоенность", что и повторный судебный процесс "не исправит [ситуацию] или не принесет каких-либо иных осязаемых улучшений".

В КМСЕ также утверждали, что фигуранты дела "Кировлеса" "продолжают страдать от последствий своих произвольных и несправедливых приговоров". В связи с этим члены Комитета "призвали власти [РФ] срочно воспользоваться другими путями, чтобы устранить эти последствия, в особенности запрет господину Навальному на участие в выборах".

Минюст РФ уже заявил, что решение КМСЕ демонстрирует предвзятость подходов к российским доводам. Власти РФ, подчеркнули в министерстве, предоставили исчерпывающие сведения о мерах, принятых по исполнению решения ЕСПЧ. В ведомстве заявили, что решение КМСЕ "не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период".