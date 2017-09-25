Росгвардия и полиция КНР подписали протокол о проведении антитеррористических учений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росгвардия и Народная вооруженная полиция Китая подписали протокол о проведении совместных антитеррористических учений. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе визита делегации Росгвардии во главе с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующим войсками национальной гвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым в КНР подписан протокол о проведении совместных антитеррористических учений подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции Китая", - сообщили в пресс-службе.

Представители руководства Росгвардии внесли уточнения в проект программы учений, которые состоятся в декабре в Китае. Все дополнения были учтены принимающей стороной. В Пекине представители руководства Росгвардии встретились с главнокомандующим войсками Народной вооруженной полиции КНР, посетили отряд охраны Государственного флага, осмотрели учебную базу и отряд по охране речной акватории Народной вооруженной полиции Китая.

"Мы не только обсудили все детали, но и осмотрели районы совместных действий, места размещения личного состава и наблюдателей, пунктов питания и логистики, оценили техническую оснащенность учебно-материальной базы, логистические возможности", - процитировали в пресс-службе первого замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергея Меликова.