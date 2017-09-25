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Депутат просит Володина выяснить, как в интернет попало искаженное поручение по "Матильде"

Политика
25 сентября, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В сети есть "изображение сфальсифицированного поручения", в котором содержится информация, наносящая "репутационный ущерб не только ей самой, но и всему депутатскому корпусу", заявила Елена Драпеко

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") направила запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой провести служебное расследование по факту размещенного в социальных сетях сфальсифицированного текста протокольного поручения о спецпоказе депутатам Госдумы фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

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Речь идет о документе, который Драпеко направила 13 сентября на имя зампреда Госдумы Ольги Епифановой. В нем она просила поручить комитету по культуре организовать в рамках парламентского киноклуба спецпоказ "Матильды", для того чтобы иметь "возможность комментировать свою позицию для СМИ". Между тем депутаты даже не стали выносить вопрос о принятии поручения на голосование как противоречащий нормам регламента Госдумы.

Первый зампред комитета по культуре отметила, что в тот же день в Facebook было распространено "изображение сфальсифицированного поручения". В нем, уточняет она, содержалась информация, наносящая "репутационный ущерб не только ей самой, но и всему депутатскому корпусу". Так, в опубликованной компиляции документа депутат якобы просила поручить комитету по культуре организовать не спецпоказ "Матильды", а показ "порнографических фильмов производства ФРГ".

В этой связи Драпеко направила Володину письмо (имеется в распоряжении ТАСС) с просьбой провести служебное расследование внутри Госдумы. "Прошу вас дать указание провести служебное расследование по факту фальсификации данного документа", - обратилась она к спикеру нижней палаты парламента.

Аналогичное письмо Драпеко направила и на имя главы Федеральной службы безопасности ФСБ Александра Бортникова. "Прошу вас дать указание провести расследование по факту размещения сфальсифицированного документа в социальной сети Facebook, - говорится в обращении.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Драпеко, Елена Григорьевна Епифанова, Ольга Николаевна Володин, Вячеслав Викторович Бортников, Александр Васильевич
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