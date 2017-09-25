Депутат просит Володина выяснить, как в интернет попало искаженное поручение по "Матильде"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") направила запрос на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой провести служебное расследование по факту размещенного в социальных сетях сфальсифицированного текста протокольного поручения о спецпоказе депутатам Госдумы фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Речь идет о документе, который Драпеко направила 13 сентября на имя зампреда Госдумы Ольги Епифановой. В нем она просила поручить комитету по культуре организовать в рамках парламентского киноклуба спецпоказ "Матильды", для того чтобы иметь "возможность комментировать свою позицию для СМИ". Между тем депутаты даже не стали выносить вопрос о принятии поручения на голосование как противоречащий нормам регламента Госдумы.

Первый зампред комитета по культуре отметила, что в тот же день в Facebook было распространено "изображение сфальсифицированного поручения". В нем, уточняет она, содержалась информация, наносящая "репутационный ущерб не только ей самой, но и всему депутатскому корпусу". Так, в опубликованной компиляции документа депутат якобы просила поручить комитету по культуре организовать не спецпоказ "Матильды", а показ "порнографических фильмов производства ФРГ".

В этой связи Драпеко направила Володину письмо (имеется в распоряжении ТАСС) с просьбой провести служебное расследование внутри Госдумы. "Прошу вас дать указание провести служебное расследование по факту фальсификации данного документа", - обратилась она к спикеру нижней палаты парламента.

Аналогичное письмо Драпеко направила и на имя главы Федеральной службы безопасности ФСБ Александра Бортникова. "Прошу вас дать указание провести расследование по факту размещения сфальсифицированного документа в социальной сети Facebook, - говорится в обращении.