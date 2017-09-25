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Минобороны призвало ООН и США помочь разблокировать таможенный переход на юге Сирии

Политика
25 сентября, 20:45 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 25, сентября. /ТАСС

В Центре по примирению уточнили, что переход будет также использоваться для доставки гуманитарных грузов

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 25 сентября. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал ООН, а также США и Иорданию помочь сирийским властям разблокировать таможенный переход "Насиб" в районе города Деръа и участок дороги Насиб - Гария-Эль-Гарбия, заблокированные вооруженной оппозицией. Об этом в понедельник сообщили в Центре по примирению.

"Обращаемся к лидерам вооруженной оппозиции, американской, иорданской стороне, руководству офисов Организации Объединенных Наций в городах Дамаск и Амман с просьбой оказать содействие правительству Сирийской Арабской Республики в решении вопроса по разблокированию таможенного перехода и участка дороги для доставки гуманитарных и коммерческих грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разблокировка перехода и участка дороги повысит торговый оборот между Сирией, Иорданией и Ливаном, а также внутри республики - между провинциями Деръа, Эс-Сувейда и Дамаск.

В российском военном ведомстве сообщили, что в данный момент представители Сирии и Иордании, при содействии военнослужащих РФ, прорабатывают возможные пути решения вопроса по открытию таможенного перехода, однако лидеры вооруженной оппозиции затягивают переговорный процесс.

Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии проводится совместная работа с сирийскими комитетами национального примирения по нормализации обстановки и созданию благоприятных условий в освобожденных от террористов районах по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев к местам постоянного проживания. В освобожденных населенных пунктах восстанавливаются дороги, разрушенные в ходе военных действий объекты инфраструктуры и социальной сферы, подаются электроэнергия и вода. Таким образом, отмечают в Центре по примирению, создаются все условия для налаживания мирной жизни.

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