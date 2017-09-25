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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Татарстана Рустама Минниханова

Политика
25 сентября, 21:17 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ, 25 сентября./ТАСС

Стороны планируют увеличить объемы взаимной торговли до $200-300 млн и развивать взаимодействие в сферах образования, здравоохранения и туризма

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ТАШКЕНТ, 25 сентября./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в республику в целях развития межрегионального сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

"Глава нашего государства, приветствуя гостя, особо отметил активизацию взаимодействия с Татарстаном и другими субъектами Российской Федерации в рамках договоренностей на высшем уровне и межправительственного соглашения о сотрудничестве между регионами двух государств, подписанного в ходе государственного визита президента Узбекистана в Россию в начале апреля этого года", - проинформировала пресс-служба. В сообщении подчеркивается традиционно высокий уровень взаимодействия Узбекистана с Татарстаном, обусловленный многовековыми культурно-историческими и гуманитарными связями двух народов.

Как сообщается, стороны подтвердили намерение уже в ближайшие годы увеличить объемы взаимной торговли до $200-300 млн. Отмечается, что наиболее перспективными являются проекты в нефтегазовой, химической, автомобилестроительной, фармацевтической отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и производстве промышленного оборудования.

Стороны также планируют наполнить конкретным содержанием взаимодействие в сфере образования и академической науки, здравоохранения, культурно-гуманитарного обмена и туризма.

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Мирзиёев, Шавкат Миромонович Минниханов, Рустам Нургалиевич
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