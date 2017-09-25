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Небензя: ИГ пытается закрепиться в Афганистане

Политика
25 сентября, 23:16 UTC+3 ООН ООН 25, сентября. /ТАСС

По словам постпреда РФ при ООН, в настоящее время в исламской республике орудует более 7 тыс. боевиков

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ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая терпит поражение на полях боя в Ираке и Сирии, пытается "окопаться" на севере Афганистана, чем угрожает безопасности южных регионов России и ее союзников в Центральной Азии. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на дебатах Совета Безопасности по афганскому урегулированию.

"Мы обеспокоены деградацией военной обстановки и ростом терактивности в Афганистане. Особую тревогу по-прежнему вызывает деятельность афганского крыла ИГ, его стремление окопаться в северных провинциях. По нашим оценкам, в настоящее время в стране орудует свыше 7 тыс. боевиков группировки, это внушительная цифра", - сказал дипломат.

По его словам, "экспансионистские устремления" ИГ "создают реальную угрозу безопасности наших центральноазиатских друзей и южных регионов России". Он также призвал не замалчивать историю с доставкой помощи боевикам группировки на севере Афганистана неопознанными вертолетами.

"Ситуацию следует тщательно рассмотреть, а подобную подковерную активность - незамедлительно прекратить", - указал постпред РФ.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия Россия Афганистан
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