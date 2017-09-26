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Полпред президента в ПФО представит врио главы Самарской области правительству региона

Политика
26 сентября, 0:57 UTC+3 САМАРА САМАРА 26, сентября. /ТАСС

Дмитрий Азаров будет также представлен депутатам Самарской губернской думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и главам муниципальных образований

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САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич представит во вторник членам правительства Самарской области врио губернатора региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщила пресс-служба полпреда.

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Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

"Михаил Бабич представит врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членам правительства региона, депутатам Самарской губернской думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований и представителям СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова.

Азаров родился в 1970 году в городе Куйбышеве, выпускник Куйбышевского политехнического института. С 2010 по 2014 гг. был мэром Самары. В сентябре 2014 года Азаров был назначен сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Персоны
Азаров, Дмитрий Игоревич Бабич, Михаил Викторович Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович
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