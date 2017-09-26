Полпред президента в ПФО представит врио главы Самарской области правительству региона

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САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич представит во вторник членам правительства Самарской области врио губернатора региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщила пресс-служба полпреда.
"Михаил Бабич представит врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членам правительства региона, депутатам Самарской губернской думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований и представителям СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент России принял в понедельник отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова.
Азаров родился в 1970 году в городе Куйбышеве, выпускник Куйбышевского политехнического института. С 2010 по 2014 гг. был мэром Самары. В сентябре 2014 года Азаров был назначен сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.