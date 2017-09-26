Матвиенко: КНДР и Республика Корея намерены принять участие в ассамблее МПС в Петербурге

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МОСКВА, 26 сентября./ТАСС/. Делегации Южной Кореи и КНДР намерены участвовать в работе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.
"Республика Корея уже определила состав своей делегации на 137-ю Ассамблею МПС. Парламентарии КНДР также высказали намерение принять участие в форуме. Так что ждем в Санкт- Петербурге обе корейские делегации", - сказала Матвиенко.
Она также отметила, что решение о встрече двух делегаций на полях ассамблеи будут принимать они сами.
"Россия как принимающая страна будет всемерно способствовать диалогу. Конфликт на Корейском полуострове чреват самыми тяжелыми последствиями для Азиатско-Тихоокеанского региона, мира в целом. И потому необходимо использовать весь арсенал дипломатических средств, любую международную площадку для того, чтобы снизить накал ситуации, дать импульс политическому урегулированию. Встреча парламентариев, представляющих граждан обеих Корей, безусловно, могла бы стать первым шагом от противостояния к диалогу", - сказала Матвиенко.
Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.