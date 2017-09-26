Матвиенко: приход новых сенаторов положительно скажется на работе Совфеда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Включение в состав Совета Федерации новых сенаторов, в том числе бывшего посла РФ в США Сергея Кисляка и экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, положительно скажется на работе верхней палаты парламента по всем направлениям деятельности. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

Она отметила, что состав Совфеда изменится по итогам сентябрьских выборов и новые сенаторы "достаточно быстро вольются в сенаторский корпус, оперативно определятся с комитетами, в которых будут работать, - что называется, без раскачки, включатся в деятельность палаты".

По словам главы Совфеда, новые сенаторы - люди с политическим и управленческим опытом, глубокими профессиональными знаниями. "Уже можно говорить об устойчивой позитивной тенденции в том, что касается состава сенаторского корпуса. Это, несомненно, показатель высокого качества закона, регулирующего формирование Совета Федерации, повышения роли и авторитета нашей палаты в системе государственной власти. Нет сомнения, что приход новых сенаторов положительно скажется на всех направлениях нашей работы", - сказала Матвиенко.

Говоря о Кисляке и Бондареве Матвиенко отметила, что "профессионалы такого уровня очень востребованы в нашей работе, они, безусловно, будут влиять на качество и эффективность принимаемых в Совете Федерации решений".

Оба сенатора при назначении воспользовались исключениями из требований ценза оседлости. По словам Матвиенко, в их случае это оправданно, так как "место службы определяется указами президента и не привязано к конкретному региону". "Кроме того, в деятельности Совета Федерации вопросы обеспечения безопасности России, продвижения наших национальных интересов на международной арене занимают важнейшее место", - пояснила Матвиенко.