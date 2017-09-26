Губернатор Новосибирской области не стал комментировать слухи о возможной отставке

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не стал комментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о своей скорой отставке. Это решение, если оно будет принято, должен огласить президент, сказал глава региона во вторник журналистам.

"Меня назначал президент, потом я получил доверие людей. Президент ничего не комментировал, что мне комментировать? Плохая сложилась [практика]. Политологи называют фамилии - это не тактично. Приходит время ротации, и президент оглашает свое решение. Не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием. Сплетни, слухи - не мое это кредо комментировать слухи", - сказал Городецкий.

В воскресенье издание "Коммерсант", а также ряд других СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о досрочных отставках глав регионов. По утверждению СМИ, смена губернаторов в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе (НАО), а также в Красноярском и Алтайском краях должна состояться уже на этой неделе.

Первая отставка - главы Самарской области - уже состоялась в понедельник.