Путин наградил главу Нижегородской области орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что губернатор награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

Тем же указом госнаград удостоен целый ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.