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Путин наградил главу Нижегородской области орденом "За заслуги перед Отечеством"

Политика
26 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Валерий Шанцев получил награду за вклад в социально-экономическое развитие региона

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что губернатор награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

Тем же указом госнаград удостоен целый ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.

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Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
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