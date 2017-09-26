В Думу не поступала жалоба адвоката Учителя на подрыв Поклонской статуса депутата

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Жалоба адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина на действия депутата Натальи Поклонской, связанные, по его мнению, с подрывом авторитета и парламента, и статуса депутата, в думскую комиссию по этике пока не поступала. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комиссии Отари Аршба.
"В комиссию новых заявлений от адвоката Алексея Учителя на данный момент не поступало", - сказал он.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на действия Натальи Поклонской, связанные с ее противостоянием выходу в прокат фильма "Матильда". В своем обращении адвокат якобы настаивает, что Поклонская целенаправленно подрывает авторитет российского парламента и статус депутата Государственной думы.
В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Вокруг картины возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.