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В Думу не поступала жалоба адвоката Учителя на подрыв Поклонской статуса депутата

Политика
26 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что адвокат режиссера Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы, в котором настаивал на том, что Наталья Поклонская подрывает авторитет российского парламента

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Жалоба адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина на действия депутата Натальи Поклонской, связанные, по его мнению, с подрывом авторитета и парламента, и статуса депутата, в думскую комиссию по этике пока не поступала. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комиссии Отари Аршба.

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"В комиссию новых заявлений от адвоката Алексея Учителя на данный момент не поступало", - сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на действия Натальи Поклонской, связанные с ее противостоянием выходу в прокат фильма "Матильда". В своем обращении адвокат якобы настаивает, что Поклонская целенаправленно подрывает авторитет российского парламента и статус депутата Государственной думы.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Вокруг картины возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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