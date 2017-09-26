МИД РФ заявил о применении террористами зарина в Хан-Шейхуне в апреле

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва располагает данными, что террористы применяли зарин в Хан-Шейхуне в апреле. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Внимательно следим за ситуацией. Есть масса данных, они объективно указывают на террористов, которые привели подрыв снаряда с зарином в провокационных целях", - отметил дипломат.

Ульянов заявил, что эксперты отказываются выехать на место предполагаемого химинцидента, хотя ситуация в сфере безопасности позволяет это сделать.

"Вызывает возмущение и недоумение, что сколько времени прошло после событий в Хан-Шейхуне 4 апреля, а ни одно из двух следственных подразделений в виде Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химоружия [ОЗХО], ни Совместный механизм ОЗХО и ООН так и не посетили Хан-Шейхун и [аэродром] Шайрат (7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по Шайрату в провинции Хомс, утверждая, что там было размещено химическое оружие, примененное для нападения в Хан-Шейхуне - прим. ТАСС). Они отказываются это делать, - сказал Ульянов. - Но по нашим данным, ситуация в сфере безопасности позволяет выехать в этот район".