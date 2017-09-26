МИД РФ: необходимо искать гарантии безопасности для Пхеньяна

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия считает необходимым предоставить КНДР гарантии безопасности, это можно сделать только политико-дипломатическим путем. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Северокорейцы, похоже, пришли к выводу, что самым надежным средством обеспечения безопасности для них является обладание ядерным оружием и соответствующими ракетами, - отметил Ульянов. - Они реально опасаются нападения со стороны некоторых стран. В этой ситуации необходимо искать какие-то устраивающие Пхеньян гарантии безопасности. Это можно сделать только политико-дипломатическим путем".

Санкции не помогут

Ульянов подчеркнул, что ужесточение санкций против Северной Кореи не приведет к решению проблемы, это - путь в никуда и проявление неспособности к принятию неординарных решений.

"Санкции - не панацея, и то, что наши американские партнеры делают ставку исключительно на методы санкционного давления, - это путь в никуда, - отметил дипломат. - Это означает, что они расписываются в собственной слабости и неспособности придумать ничего лучшего в этой сложной ситуации, когда требуются творческие, неординарные решения".

Коснувшись возможности решения корейской проблемы силовыми методами, глава ДНКВ подчеркнул, что "военного решения корейская проблема не имеет". "Военный путь для нас исключен, и мы его не приемлем, - сказал Ульянов. - Выход из ситуации нужно искать путем политико-дипломатических усилий, и мы стараемся вывести ситуацию в это русло. Пример Ирана показал, что это возможно".