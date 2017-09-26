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МИД РФ: поставки США оружия на Украину обострят ситуацию

Политика
26 сентября, 12:38 UTC+3

В Вашингтоне это понимают, поэтому такие поставки до сих пор не осуществлялись, отметили в российском дипломатическом ведомстве

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Решение США о поставках оружия на Украину лишь подольет масла в огонь, в Вашингтоне это понимают. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Такое решение будет равнозначно попытке подлить масло в огонь, - сказал дипломат. - Думаю, даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет. Вот почему такие поставки до сих пор не осуществлялись".

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