МИД РФ: поставки США оружия на Украину обострят ситуацию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Решение США о поставках оружия на Украину лишь подольет масла в огонь, в Вашингтоне это понимают. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Такое решение будет равнозначно попытке подлить масло в огонь, - сказал дипломат. - Думаю, даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет. Вот почему такие поставки до сих пор не осуществлялись".