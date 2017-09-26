Путин поздравил Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на выборах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и выразил готовность к продолжению сотрудничества двух стран.

"В состоявшемся телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин поздравил федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября с. г. выборах в Бундестаг, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Была подтверждена готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ".

Согласно официальным предварительным результатам, консервативный блок Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии (20,5% голосов). Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию Германии - 10,7%, Левую партию - 9,2%, "зеленых" - 8,9%.

Таким образом, Меркель осталась на четвертый срок во главе правительства, но у нее нет большинства в парламенте, что требует создания коалиционного кабинета.