МИД РФ: в Москве считают опасным активизацию НАТО в Закавказье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных РФ Григорий Карасин указал на опасность активизации НАТО в Закавказье на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по ситуации в регионе. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

Во встрече приняли участие спецпредставитель ООН Антти Турунен и спецпредставитель председателя ОБСЕ Гюнтер Бехлер.

"Российская сторона указала на опасность активизации в регионе блока НАТО. На грузинской территории разворачивается военная инфраструктура альянса, регулярно проходят военные учения, масштаб которых возрастает с каждым годом, внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Все это грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".

Карасин подчеркнул, что в этой ситуации "возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Сухумом и Цхинвалом, с одной стороны, и Тбилиси, с другой".

Участники встречи также обсудили обстановку на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией и ход подготовки нового раунда Женевских дискуссий по Закавказью, запланированного на 10-11 октября текущего года.