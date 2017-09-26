Кремль вновь предостерег от нагнетания ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль вновь предупредил об опасности действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове.

"Мы считаем, что действия, которые способны привести к дальнейшему росту напряженности, крайне нежелательны и не приближают нас к урегулированию проблемы Северной Кореи, а наоборот, с каждым разом отдаляют нас от возможности урегулировать эту проблему", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные действия, "конечно, чреваты очень опасными последствиями".

Представитель Кремля напомнил о проводящейся последовательно линии президента РФ Владимира Путина. "Озвучивались призывы ко всем сторонам избегать подобных действий, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряженности", - отметил Песков.