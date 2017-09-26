Тема курдского референдума затрагивалась в разговорах Путина с Эрдоганом и Роухани

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг референдума о независимости Иракского Курдистана затрагивалась в понедельник в телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина со своими коллегами из Турции и Ирана - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин накануне с президентами Турции и Ирана вопрос о референдуме в Иракском Курдистане. При этом Песков не стал раскрывать детали содержания разговоров.

"В данном случае позиция России не претерпела каких- либо изменений: мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе, и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регионе [Ближний Восток] изобилует", - подчеркнул представитель Кремля.