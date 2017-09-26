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Путин проведет 26 сентября встречу по региональным вопросам

Политика
26 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На 27 сентября запланирована встреча с членами правительства по параметрам бюджета

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу, посвященную "региональной проблематике", на среду у него запланировано совещание с членами правительства по параметрам бюджета.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "сегодня президент продолжает достаточно рутинный рабочий день в Кремле; он именно такой, рабочий - внутренние совещания и встречи". Пресс-секретарь уточнил, что во вторник "в череде разных рабочих встреч будет и встреча, посвященная региональной проблематике".

Представитель Кремля сообщил, что на среду у Путина намечено совещание с членами правительства. "Будет разговор об основных параметрах бюджета на 2018-2020 годы и вопросы, связанные с реализацией комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах России", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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