Путин проведет 26 сентября встречу по региональным вопросам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу, посвященную "региональной проблематике", на среду у него запланировано совещание с членами правительства по параметрам бюджета.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "сегодня президент продолжает достаточно рутинный рабочий день в Кремле; он именно такой, рабочий - внутренние совещания и встречи". Пресс-секретарь уточнил, что во вторник "в череде разных рабочих встреч будет и встреча, посвященная региональной проблематике".

Представитель Кремля сообщил, что на среду у Путина намечено совещание с членами правительства. "Будет разговор об основных параметрах бюджета на 2018-2020 годы и вопросы, связанные с реализацией комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах России", - сказал Песков.