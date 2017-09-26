Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Принять отставку губернатора Нижегородской области Шанцева Валерия Павлиновича по собственному желанию, - говорится в указе главы государства. - Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области". Указ вступил в силу со дня подписания.
Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня ему исполнилось 70 лет.
На сайте главы государства сообщается, что "президент провел рабочую встречу с Глебом Никитиным, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области".
Ранее во вторник стало известно о том, что президент наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".
Глеб Никитин родился 24 августа 1977 года в Ленинграде. В 2011 году был назначен исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в 2012 году - заместителем министра промышленности и торговли РФ. С 2013 года - первый заместитель министра промышленности и торговли России.
Валерий Шанцев впервые вступил в должность губернатора Нижегородской области в 2005 году. В 2010 году сохранил ее за собой на второй срок, а в 2014 году - на третий. 29 июня 2017 года ему исполнилось 70 лет.