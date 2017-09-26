Состав Совфеда в этом году обновится более чем на 10%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Состав Совета Федерации по итогам выборов 10 сентября обновится более чем на 10%, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

"Каждый год идет серьезное обновление Совфеда. В этом году больше [чем на] 10% идет обновление, ротация происходит, приходят люди с достаточно большим опытом, знаниями, которые готовы работать в законодательном органе плодотворно и со всем своим трудолюбием", - сказал сенатор.

Он уточнил, что по результатам выборов должны быть наделены полномочиями 17 членов Совфеда от исполнительных органов власти и шесть - от законодательных. "По состоянию на 25 сентября, 15 глав регионов, вступивших в должность, наделили полномочиями членов Совфеда своих представителей", - сказал Кутепов. При этом, добавил он, вновь делегированы в Совфед пять сенаторов: Андрей Климов (Пермский край, сменил Вячеслава Шверикаса), Виктор Кресс (Томская область), Эдуард Россель (Свердловская область), Николай Рыжков (Белгородская область), Константин Косачев (Марий Эл).

По данным Кутепова, 10 новых сенаторов от исполнительной власти регионов уже приступили к своим полномочиям. Это - Олег Селезнев (Адыгея), Любовь Глебова (Удмуртская республика, сменила Александра Чекалина), Виктор Бондарев (Кировская область, сменил Олега Казаковцева), Игорь Каграманян (Ярославская область, сменил Виктора Рогоцкого), Сергей Кисляк (Кировская область, сменил Николая Петрушкина), Олег Ковалев (Рязанская область, сменил Игоря Морозова), Валерий Куликов (Севастополь, сменил Андрея Соболева), Сергей Аренин (Саратовская область, сменил Людмилу Бокову), Вячеслав Наговицын (Республика Бурятия, сменил Татьяну Мантатову), Александр Ракитин (Карелия, сменил Сергея Катанандова).

Кутепов также напомнил, что в единый день голосования в шести субъектах РФ прошли выборы в органы законодательной власти. "На сегодняшний день полномочиями членов Совета Федерации наделены два представителя [заксобраний, где прошли выборы], - Людмила Бокова, которая [ранее] ... представляла Саратовскую область, но от исполнительного органа власти; Арсен Фадзаев, который будет представлять законодательную власть Республики Северная Осетия-Алания", - отметил глава комитета.

"По предварительным данным, в двух субъектах - в Калининградской и Новгородской областях - приведение к присяге избранных губернаторов планируется провести после 27 сентября. Также .... ожидается избрание представителей от двух вновь избранных парламентов - Удмуртии и Пензенской области. Законодательное собрание Краснодарского края планирует собраться на первое заседание 28 сентября, Сахалинская областная дума рассмотрит вопрос о наделении полномочиями [своего сенатора] 4 октября", - заключил Кутепов.

Единый день голосования 10 сентября

Выборы разных уровней прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области).

Прямые выборы глав субъектов прошли в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Кроме того, парламент Адыгеи избрал руководителя республики.

Выборы депутатов законодательных собраний прошли в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.