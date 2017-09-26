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Экс-губернатор Нижегородской области Шанцев признался, что "прикипел" к региону

Политика
26 сентября, 14:37 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, сентября. /ТАСС

Валерий Шанцев пообещал, что будет переживать за область и в дальнейшем

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, говоря о своей отставке, признался, что "прикипел" к региону, но пора "перевернуть страницу".

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Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Биография экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

"Вроде бы менять работу - естественно. Но как? Если прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как к детям - вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине, и в образовании, и в дорожном строительстве, и в других областях. А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу", - написал Шанцев на своей странице в Живом Журнале.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина.

Шанцев отметил, что для него это волнительный день, так как он проработал в регионе 12 лет. Он также пообещал, что будет переживать за область и в дальнейшем.

Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. 29 июня 2017 года ему исполнилось 70 лет.

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