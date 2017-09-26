Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Политологи считают, что уход Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области может быть вызван его конфликтом с региональными элитами, и что это лежит в одном русле с отставкой главы Самарской области Николая Меркушкина, которая произошла в понедельник.

"Эта история связана с тем, что региональные элиты находятся в достаточно долгом противоречии с данными губернаторами, с Меркушкиным и Шанцевым. Если это не так страшно в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности региона, то в ходе предвыборной борьбы в рамках президентской кампании это может нанести достаточно серьезный ущерб", - сказал ТАСС политолог Андрей Колядин.

По его мнению, "элиты, которые борются против губернатора, могут включить механизмы борьбы и в ходе выборной работы, нанося ущерб предвыборной кампании президента".

"Понятно, что губернатор, который успешно проведет эту кампанию, получит определенные преференции, поэтому желание наносить ущерб губернатору может распространиться на явку, на результаты голосования в предвыборной кампании президента. Поэтому и по Шанцеву, и по Меркушкину были приняты такие решения", - пояснил собеседник ТАСС.

Он также назвал назначение временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина хорошим вариантом.

"Это один из самых умных, интересных и талантливых [сотрудников] в Минпромторге", - сказал политолог, сославшись на свой опыт общения с Никитиным. Эксперт также напомнил, что новый руководитель области прошел "обучение и тестирование" в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

На разногласия Шанцева с региональными элитами указал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Были серьезные проблемы во взаимоотношениях с элитами губернатора, и как результат - напряженные отношения в регионе из-за этого", - отметил политолог. При этом он считает, что, хотя Нижегородская область при Шанцеве была "благоустроена", ей требовался новый руководитель, "свежая кровь".

"Никитин - молодой, энергичный, из федерального центра, замминистра, тоже лежит в русле прошлогодних назначений, когда в регионы приходили молодые кадры", - напомнил Данилин.