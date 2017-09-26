Козак: после проверки работы исполнительной власти регионов возможны кадровые решения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. В настоящее время в РФ ведется оценка эффективности работы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, по ее итогам может быть принято несколько решений о смене губернаторов. Такое мнение высказал во вторник журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Отвечая на вопрос, в каких регионах ожидается отставка губернаторов, Козак отметил: "Прежде всего руководители регионов принимают решения о том, продолжать ли им работать или досрочно прекращать полномочия. Назначение исполняющих обязанности руководителей регионов - это исключительно прерогатива президента. Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, их будет несколько".

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова. Во вторник глава государства принял отставку Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина.