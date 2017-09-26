Богданов: визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится в первых числах октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию состоится в первых числах октября.

"Это надо уточнять у администрации президента, но это в первых числах октября, это уже скоро", - сказал во вторник журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.