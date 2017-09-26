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Богданов: визит короля Саудовской Аравии в Россию состоится в первых числах октября

Политика
26 сентября, 15:51 UTC+3

За более точной информацией замглавы МИД РФ посоветовал обратиться в администрацию президента

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию состоится в первых числах октября.

"Это надо уточнять у администрации президента, но это в первых числах октября, это уже скоро", - сказал во вторник журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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