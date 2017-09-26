В МИД РФ не прогнозируют развитие ситуации вокруг курдского референдума до реакции Багдада

ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов не стал прогнозировать, может ли состоявшийся в Иракском Курдистане в понедельник референдум о независимости привести к дестабилизации ситуации в регионе.

"Не знаю. Надо посмотреть, как будет реагировать центральное руководство в Багдаде", - сказал замминистра журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция России по курдскому референдуму не изменилась: Москва по-прежнему считает чрезвычайно важным сохранение территориальной и политической целостности государств для поддержания стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и урегулирования имеющихся там проблем.

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. Его результаты будут подведены в ближайшие несколько дней, однако уже сейчас можно говорить о предварительных результатах. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готова к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Против проведения референдума ранее выступило центральное правительство Ирака, которое считает его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают и в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.