Путин уволил главу Россотрудничества

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства от должности освобожден и уволен с военной службы главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.

Ранее стало известно, что Глебова, Бондарев, Куликов и Аренин назначены в Совет Федерации.