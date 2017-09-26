Путин уволил главу Россотрудничества

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом главы государства от должности освобожден и уволен с военной службы главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.
Ранее стало известно, что Глебова, Бондарев, Куликов и Аренин назначены в Совет Федерации.