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Путин уволил главу Россотрудничества

Политика
26 сентября, 17:26 дата обновления: 26 сентября, 18:22 UTC+3

Ранее стало известно, что Любовь Глебова стала членом Совета Федерации от Удмуртии

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Любовь Глебова

Любовь Глебова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебову. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом главы государства от должности освобожден и уволен с военной службы главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.

Ранее стало известно, что Глебова, Бондарев, Куликов и Аренин назначены в Совет Федерации. 

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Персоны
Глебова, Любовь Николаевна Путин, Владимир Владимирович
Темы
Отставки и назначения
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