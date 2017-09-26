Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шанцев уверен, что причиной отставки с поста главы Нижегородской области стал его возраст

Политика
26 сентября, 18:37 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 26, сентября. /ТАСС

По словам экс-губернатора Нижегородской области, ему уже поступают предложения о работе

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уверен, что единственно причиной ухода с должности главы региона является его возраст - в этом году ему исполнилось 70 лет. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

Смотрите также

Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье

Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами

Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года.

"Причина [ухода с поста] только в возрасте, мне никто ничего не предъявляет, мне исполнилось 70 лет", - сказал он.

По словам Шанцева, у него накопилось 85 дней не отгулянного отпуска за время работы, однако, несмотря на это, ему уже поступают предложения о работе. "У меня есть несколько предложений [относительно дальнейшей карьеры]. Первое - сенатором в Совет Федерации, а второе - в какую-нибудь госкорпорацию, у меня есть опыт. <...> Буду рассматривать, где больше в предложении будет моих сил, опыта, где больше будет нравиться", - сказал он.

Шанцев родился 29 июня 1947 года в селе Сусанино Костромской области. С 1996 по 2005 годы занимал пост вице-мэра Москвы, в августе 2005 года возглавил Нижегородскую область, сменив на посту губернатора Геннадия Ходырева. 17 июня 2010 года Законодательное собрание Нижегородской области вновь утвердило Шанцева в должности главы региона. 14 сентября 2014 года Шанцев победил на выборах губернатора Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"), 24 сентября 2014 года он официально вступил в должность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
6
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
7
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама