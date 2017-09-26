Шанцев уверен, что причиной отставки с поста главы Нижегородской области стал его возраст

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уверен, что единственно причиной ухода с должности главы региона является его возраст - в этом году ему исполнилось 70 лет. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Шанцева с поста губернатора Нижегородской области и назначил врио руководителя региона первого замглавы Минпромторга РФ Глеба Никитина. Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года.

"Причина [ухода с поста] только в возрасте, мне никто ничего не предъявляет, мне исполнилось 70 лет", - сказал он.

По словам Шанцева, у него накопилось 85 дней не отгулянного отпуска за время работы, однако, несмотря на это, ему уже поступают предложения о работе. "У меня есть несколько предложений [относительно дальнейшей карьеры]. Первое - сенатором в Совет Федерации, а второе - в какую-нибудь госкорпорацию, у меня есть опыт. <...> Буду рассматривать, где больше в предложении будет моих сил, опыта, где больше будет нравиться", - сказал он.

Шанцев родился 29 июня 1947 года в селе Сусанино Костромской области. С 1996 по 2005 годы занимал пост вице-мэра Москвы, в августе 2005 года возглавил Нижегородскую область, сменив на посту губернатора Геннадия Ходырева. 17 июня 2010 года Законодательное собрание Нижегородской области вновь утвердило Шанцева в должности главы региона. 14 сентября 2014 года Шанцев победил на выборах губернатора Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"), 24 сентября 2014 года он официально вступил в должность.