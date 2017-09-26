В МИД РФ призвали к консолидации сирийской оппозиции для переговоров в Женеве

Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названыСпорт 26 сентября, 19:49
РВСН выполнили с "Капустина Яра" испытательный пуск МБР "Тополь"Армия и ОПК 26 сентября, 19:42
ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"Международная панорама 26 сентября, 19:34
СМИ: Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018Спорт 26 сентября, 19:27
WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в ПарижеСпорт 26 сентября, 19:12
Евролига: календарь FIBA не решает вопрос участия лучших игроков в матчах отбора КМ-2019Спорт 26 сентября, 19:10
Колобков: Россия будет руководствоваться рекомендациями ЮНЕСКО в борьбе с допингомСпорт 26 сентября, 19:07
Украина заявила, что не откажется от закона об образованииМеждународная панорама 26 сентября, 18:57
Рижское "Динамо" объявило о подписании контракта с хоккеистом ЖердевымСпорт 26 сентября, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с делегацией сирийского Движения за национальное обновление во главе с его руководителем Убейдой Наххасом призвал к консолидации оппозиции для переговоров в Женеве. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии, в том числе степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с правительством САР на основе резолюции 2254 СБ ООН", - информировали в МИД.
"С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы, которая могла бы выступить в качестве ответственного партнера на прямых переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН", - подчеркнули в министерстве.