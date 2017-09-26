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В МИД РФ призвали к консолидации сирийской оппозиции для переговоров в Женеве

Политика
26 сентября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что в ходе беседы на встрече с делегацией сирийского Движения за национальное обновление обсуждался комплекс вопросов политического урегулирования кризиса

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с делегацией сирийского Движения за национальное обновление во главе с его руководителем Убейдой Наххасом призвал к консолидации оппозиции для переговоров в Женеве. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

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"В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии, в том числе степени готовности сирийской оппозиции к конструктивному диалогу с правительством САР на основе резолюции 2254 СБ ООН", - информировали в МИД.

"С российской стороны прозвучал настоятельный призыв к активизации усилий по формированию консолидированной делегации от оппозиции, представляющей различные оппозиционные группы, которая могла бы выступить в качестве ответственного партнера на прямых переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН", - подчеркнули в министерстве.

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Богданов, Михаил Леонидович
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